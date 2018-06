Genk en Riemst horen bij nieuwe kindvriendelijke steden en gemeenten in Vlaanderen

Middelkerke / Genk / Riemst - Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Het label wordt toegekend aan steden en gemeenten die kinderrechten hoog in het vaandel dragen.

Het is al de derde lichting steden en gemeenten die het label ‘kindvriendelijk’ ontvangt. Het label beloont gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) overhandigde zondag eigenhandig de oorkonde aan de laureaten. “Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren”, vertelt Gatz.

“Het is niet makkelijk om een kindvriendelijke gemeente te worden”, gaat de minister verder. “Maar we merken dat het leeft onder de jeugddiensten. Momenteel hebben we 25 kindvriendelijke steden en gemeenten, we hebben dus nog een weg te gaan.”

Het label bouwt voort op de internationale Child Friendly Cities beweging van UNICEF en wordt om de twee jaar uitgereikt. Een jury van deskundigen inzake jeugd- en kinderrechtenbeleid, beoordeelt het porfolio van de kandidaten. Niet alleen jeugdwerk of kinderopvang spelen een rol bij de beoordeling, de jury neemt ook de lokale mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid onder de loep.

“Kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze zijn ook het nu. Ze maken een derde uit van de bevolking en hebben een plek in de gemeente als volwaardige burger” legt Imke Pichal van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) uit. “Een kindvriendelijke stad of gemeente erkent hen als competente en ervaringsdeskundige burgers en geeft hen een duidelijke plek in haar beleid.”

“Kinderrechten gaan niet over abstracte normen die van bovenaf moeten worden opgelegd. Kinderrechten gaan over streven naar rechtvaardigheid in het leven van elke dag. Dat kan best van onderuit. Een lokaal kindvriendelijk beleid kan een grote impact hebben op de leefwereld van kinderen. In een kindvriendelijke stad of gemeente moeten kinderrechten elke dag opnieuw worden gemaakt” vertelt Didier Reynaert, vakgroep sociaal werk van de Hogeschool Gent en bestuurslid van het Kenniscentrum Kinderrechten.

De uitreiking gebeurde niet toevallig in Middelkerke. Middelkerke is één van de acht kindvriendelijke laureaten van 2016. Ook Hasselt, Poperinge, Sint-Niklaas, Leuven, Herenthout, Geraardsbergen, Dendermonde, Temse, Mechelen, Gent, Wetteren, Meeuwen-Gruitrode, Turnhout en Kortrijk mochten zich eerder al officieel kindvriendelijk noemen.