Sensatie op WK: wereldkampioen Duitsland laat zich verrassen door Mexico en Lozano

Regerend wereldkampioen Duitsland heeft zijn eerste match op het WK voetbal meteen verloren. Tegen een sterk Mexico ging het kopje onder dankzij een doelpunt van Hirving Lozano, de kwelgeest van de Rode Duivels eind vorig jaar.

Wereldkampioen Duitsland was de voorbije wereldbekers telkens goed voor een vlammende start. Telkens weer werd er gewonnen, telkens weer werd er ook meteen flink gescoord door de Mannschaft. Maar de Mexicanen toonden eind vorig jaar in het 3-3 gelijkspel tegen België al dat ze niet te onderschatten waren. PSV-spits Hirving Lozano was toen de ster met twee doelpunten en mocht ook nu weer aan de match beginnen, net zoals Standard-doelman Guillermo Ochoa.

De match begon aan een razend tempo. De Mexicanen dreigden van meet af met een razendsnelle omschakeling, de Duitsers reageerden via hun jonge spits Timo Werner met een schot nipt naast. Net zoals tegen de Rode Duivels greep Mexico de macht op het middenveld en net zoals tegen de Rode Duivels was het Lozano die daarvan profiteerde. Nadat de groenhemden een paar mooie counterkansen eerst nog slecht uitspeelden, kapte de topschutter van PSV zijn mannetje uit en knalde hij hard in de korte hoek binnen. Manuel Neuer, toch net speelklaar geraakt voor het WK, mocht de bal meteen uit zijn netten vissen.

Doelkader helpt Mexico een handje

Duitsland moest reageren en stond ei zo na enkele minuten later alweer gelijk. Een vrije trap van Toni Kroos spatte via de vingertoppen van Standard-doelman Guillermo Ochoa uit elkaar op de deklat.

Na rust nam de regerende wereldkampioen zoals te verwachten en te voorzien het commando over. Dat leidde tot een omsingeling van de Mexicanen… maar al bij al bitter weinig kansen. Op het uur glipten Chicharito en Carlos Vela er zelfs samen vandoor, maar met twee tegen één slaagden ze er niet in het uit te spelen. Duits bondscoach Joachim Löw zette alles op alles en gooide Marco Reus en Mario Gomez in de strijd. Draxler, Werner en Kroos kwamen zo tot halve kansen, maar een doelpunt kwam er niet van. Tien minuten voor tijd waren de Mexicanen nog eens levensgevaarlijk op de counter. Layun had alle tijd en ruimte om aan te leggen. Zijn knal vloog voorlangs.

In de laatste minuten kwam Duitsland nog heel dicht bij een intussen verdiende gelijkmaker. De jonge invaller Julian Brandt haalde verschroeiend uit van buiten de zestien, maar zijn schot ging via de paal naast het doel. Ook een Duits slotoffensief, waarin doelman Neuer zelfs nog mee naar voor trok, leverde niets meer op.

Door de zege komt Mexico aan de leiding in groep F. Duitsland staat puntenloos laatste.