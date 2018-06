Stof, water en zweet zorgen ervoor dat je sandalen in een mum van tijd er minder fris uitzien. Van kunststof tot leren exemplaren, zo krijg je je sandalen terug als nieuw!

Lederen sandalen

Gebruik voor lederen sandalen eerst een zacht borsteltje, een tandenborstel bijvoorbeeld, en wat water om de vlekken weg te krijgen. Krijg je de vlekken zo niet weg, maak dan een een sopje van warm water en babyshampoo of afwasmiddel en wrijf lichtjes verder. Maak je sandalen volledig nat: zo voorkom je dat je kringen krijgt. Laat ze nadien binnen drogen: haardrogers en zonlicht beschadigen het leer waardoor het sneller verslijt.

Suède sandalen

Heb je nog een paar nieuwe sandalen? Ga er dan meteen mee naar de schoenmaker. Hij kan ze van een beschermend vuilafstotend laagje voorzien waardoor ze amper vuil zullen worden. Heb je je suède sandalen al aangehad en zijn ze vuil? Borstel ze dan eerst met een suèdeborsteltje in de richting van je hak. Zo verwijder je alvast al het stof en voorkom je ergere vlekken. Gebruik hierna geen water maar stoom (met behulp van je strijkijzer of laat wat water koken in een pot of waterkoker en houd je sandaal daarboven). Vervolgens kun je met een keukenrolvelletje de vlek verwijderen.

Is de vlek te hardnekkig, dan kun je het proberen met een zachte tandenborstel en een beetje afwasmiddel. Ook het proberen waard: micellair water! Dit reinigend water trekt het vuil letterlijk uit je schoenen. Gebruik een fijn doekje of wattenschijfje en breng hier de substantie op aan, doe dit niet rechtstreeks op de schoen. Niet vergeten: spuit ze nadien onmiddellijk terug in met een waterafstotende spray!

Sandalen uit kunststof

Je kunststoffen teenslippers een schrobbeurt geven? Spoel ze af onder de kraan en gebruik eventueel een beetje handzeep om vlekken te verwijderen. Hardnekkige vlekken? Maak je slippers nat en strooi een beetje old school zuiveringszout op je sandalen. Een paar minuten laten inwerken, goed afspoelen en klaar!