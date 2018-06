Duitse fan arriveert net op tijd na rit van 2.400 km met… tractor

Hubert Wirth, een Duitse voetbalfan, is zondag met de tractor in Moskou aangekomen na een rit van 2.400 kilometer. Hij arriveerde twee uur voor de eerste wedstrijd van de Mannschaft, die om 17u Belgische tijd begon in het Luzhniki-stadion tegen Mexico.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Wirth had liefst 30 dagen nodig voor zijn tocht vanuit zijn Zuid-Duitse woonplaats Neuhausen, en reed gemiddeld tegen 20 kilometer per uur. “Ik voel me geweldig”, zei hij toen hij samen met zijn hond van de tractor stapte in Moskou. De tocht was volgens Wurth “prachtig” en “allemaal mensen ontmoeten was het mooiste”. Gevraagd waarom hij voor de tractor koos, antwoordde de Duitser dat “het nu eenmaal zijn hobby is”.