Valverde slaagt net niet in coup, maar pakt wel eindzege in Route d’Occitanie

Brussel - Leider Alejandro Valverde (Movistar) was zondag één van de twee grote smaakmakers van de slotetappe van de Franse Route d’Occitanie (2.1). Hij kon een aanval van zeventig kilometer net niet doortrekken tot de streep, maar eindigde wel nog als tweede in de rit en als eindwinnaar.

Het hoogteprofiel van de slotrit zette aan tot een aanval van de outsiders, want de enige lange beklimming van de dag lag al in de eerste helft. Valverde lapte die koerslogica echter aan zijn been door meer dan 70 kilometer voor de streep samen met zijn kompaan Luis Leon Sanchez op en over een vroege vlucht te gaan. Gejaagd door een sterke wind slaagde het duo erin twee minuten weg te rijden van het peloton, waar Cofidis, Sky en Ag2r de dans leidden.

Pas in de slotkilometer slaagde de achtervolgende groep er uiteindelijk in aansluiting te maken bij de koplopers. In de sprint die volgde, kon enkel Anthony Roux (Groupama-FDJ) Valverde voorblijven. De 31-jarige Fransman boekte zo zijn eerste zege van het seizoen. Evaldas Siskevicius werd derde. Wijzigingen voor het eindpodium kwamen er niet meer: Dani Navarro (2e) en Kenny Elissonde omringden daarop eindwinnaar Valverde.

De vorige editie van de Route d’Occitanie, die toen nog de Route du Sud heette, werd gewonnen door de Zwitser Silvan Dillier.