Natuurspecialisten ontdekken honderd nieuwe soorten in Lommelse Balimheide

Lommel - Natuurspecialisten hebben de voorbije dagen en nachten bij zoektochten naar planten- en dierensoorten in de Balimheide in Lommel honderd nieuwe soorten ontdekt. Dat meldt Natuurpunt.

In de Balimheide staat de bouw van een groot zonnepark van ruim 100 hectare gepland. Natuurpunt en de vzw Levend Zand organiseerden daarom een biodiversiteitsweekend. Deskundigen van allerlei aard keerden het gebied binnenste buiten. Ze willen zo voor de aanleg van het zonnepark een beter beeld van de plaatselijke fauna en flora krijgen.

De meer dan veertig vrijwilligers registreerden meer dan 1.500 waarnemingen, terwijl er nog ruim 500 dieren en planten op verdere determinatie wachten. “Het weekend bleek al gauw heel vruchtbaar met ruim 100 nieuwe soorten en heel wat bijzondere soorten die herbevestigd werden. Het geelsprietdikkopje heeft het moeilijk in Vlaanderen, maar op Balimheide doet die het uitstekend”, zegt Davy Paulus van Natuurpunt.

“Zeer bijzonder was ook de gele kruiper op een lichtval, een loopkeversoort die de afgelopen tien jaren slechts op vier andere locaties in Vlaanderen gemeld werd. Bij de mieren was er ook uitstekend nieuws met de waarneming van twee individuen sabelmier, waaronder een jonge koningin. Deze mier dringt de nesten van de zaadmier binnen en neemt de kolonie over.”

Nog opvallend was de aanwezigheid van alle soortengroepen muizen, zoals ware muizen, woelmuizen en spitsmuizen. “Niet meteen determineerbare soorten worden verder in een lab onderzocht. Het zal naar verwachting een viertal maanden duren voor alle gegevens van het weekend verwerkt zijn. Het voorbije weekend was alvast een succes”, aldus Paulus.