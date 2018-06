“Net een tsunami die uit de lucht kwam”: Bergbeklimmer legt opmerkelijk weerfenomeen vast op camera

Peter Maier, een 27-jarige bergbeklimmer uit Oostenrijk heeft een opmerkelijk weerfenomeen kunnen waarnemen. “Het was zoals een tsunami, maar dan vanuit de lucht”, omschrijft hij het.

Wat Maier eigenlijk gezien heeft boven de Oostenrijkse Millstätter See, noemt men een downburst of een microburst. Daarbij is er een zeer lokale, plotselinge verandering van de wind. Op die manier verschuift de lucht dus heel snel ten opzichte van het aardoppervlak. En wanneer het regent, lijkt het er een beetje op alsof er een emmer water naar beneden wordt gegoten. Oftewel “een tsunami, maar dan in de lucht”, zoals Maier het beschrijft.

“Ik heb altijd verschillende camera’s bij me om de wonderen van de natuur vast te leggen”, klinkt het. “Maar zo’n beelden, die kan je niet plannen.” De downburst van Maier werd al meer dan een miljoen keer bekeken sinds hij het dinsdag deelde op Youtube.