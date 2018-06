Martinez heeft beslist: Kompany blijft definitief bij selectie

Vincent Kompany zal de rest van het WK bij de selectie van de Rode Duivels blijven. De verdediger viel twee weken geleden in de oefeninterland tegen Portugal uit met een liesblessure en stond sindsdien nog geen enkele keer met de groep op het trainingsveld.

“Vincent blijft bij ons. We hebben de beslissing vanmorgen genomen dat wij vasthouden aan onze WK-lijst van 23 Rode Duivels”, verklaarde bondscoach Roberto Martinez zondag, daags voor de eerste groepsmatch tegen Panama. “Vinnie is beter geëvolueerd dan verwacht en maakt kans om reeds in de groepsfase te kunnen spelen. We stomen hem klaar, medisch gezien is hij oké.”

De wedstrijd van maandag komt nog te vroeg, Dedryck Boyata zal meer dan waarschijnlijk centraal achterin postvatten. Leander Dendoncker is dan eerste stand-in. “Het zijn twee jonge spelers die droomden van een WK, nu wordt dat werkelijkheid. Ze hebben geen schrik of druk, ze zijn hier om hun werk te doen. Ze kijken er beiden enorm naar uit.”

De Panamese bondscoach gaf eerder op zondag zijn basiself al vrij. Martinez is echter niet van plan dat te doen. “Ik zou mijn elf wel willen geven, maar mijn spelers weten het nog niet en dan moeten ze het vernemen op sociale media”, lachte de bondscoach. “Ik zal het hen maandag meedelen.”