Engelsman Blythe pakt de zege in Elfstedenronde

Adam Blythe (Aqua Blue SPort) heeft de Elfstedenronde op zijn naam gezet. In de straten van Brugge was hij de snelste van het pak. Na 196,3 kilometer met start en aankomst in Brugge haalde de Brit het na een massasprint, voor de Fransman Hugo Hofstetter en de Noor August Jensen. Timothy Dupont was de eerste Belg op de vijfde plaats. Op de erelijst is Blythe de opvolger van Wout van Aert.