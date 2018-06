BMC viert feest: Küng snelt naar zege in tijdrit, Porte pakt eindzege in Ronde van Zwitserland

Dubbel feest voor BMC in de Ronde van Zwitserland. In de slottijdrit snelde Stefan Küng naar de dagzege. In de straten van Bellinzona was de Zwitserse kampioen tegen de klok liefst achttien seconden sneller dan Kragh Andersen. Richie Porte behield eenvoudig zijn leiderspositie en kroont zich tot eindwinnaar in de Ronde van Zwitserland.

De Pool Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) bleef lange tijd in de hot seat zitten, maar Sören Kragh Andersen en Stefan Küng deden nog beter. Küng finishte in 39:44 en al snel werd duidelijk dat iedereen zijn tanden ging stukbijten op de tijd van de Zwitser. Ook de klassementsrenners konden niet verrassen, waardoor de ritzege voor Küng was. Andersen werd tweede op 19 seconden, Van Garderen derde op 23 seconden.

Bij de klassementsrenners had gele trui Richie Porte voor aanvang van de tijdrit zeventien seconden voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana (Movistar) en 52 seconden op de Nederlander Wilco Kelderman (Team Sunweb). De eindzege van Porte kwam niet meer in gevaar, waardoor hij de 82e editie van de Ronde van Zwitserland op zijn naam schreef. Na een uitstekende tijdrit werd de Deen Jakob Fuglsang (Astana) alsnog tweede op een minuut en twee seconden. Quintana zakte naar de derde plaats op een minuut en twaalf seconden. Kelderman donderde uiteindelijk nog naar de vijfde plaats.