RECENSIE. Bruno Mars op Werchter Boutique, een welgekomen shot adrenaline

Met zowel Bruno Mars als Oscar and the Wolf aan de top van de affiche, wist de organisatie van Werchter Boutique maar liefst twee acts te scoren die vorig jaar het Sportpaleis tot tweemaal toe wisten uit te verkopen. Terwijl onze Belgische vrienden het bescheiden hielden met een ondergaande zon als decor, spaarde Bruno Mars kosten noch moeite. Vuurwerk, een bombastisch lichtspektakel, confetti: het mocht allemaal zo groot en opvallend mogelijk.

I’m a dangerous man with some money in my pocket... En dat geld werd zaterdagavond met bakken tegelijkertijd de lucht in gekegeld. Met het aanstekelijke enthousiasme van een 5-jarig kind dat zich in de ...