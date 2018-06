Bourgeois (N-VA) bezorgd om kwaliteit onderwijs: “We moeten durven excelleren”

In “De Zevende Dag” heeft Vlaamse minister-president Geert Bourgeois zijn bezorgdheid geuit over de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen. Volgens hem wordt de lat te laag gelegd. Volgens Bourgeois moet er ingezet worden op “durven excelleren”. Volgens hem is de slinger momenteel te ver doorgeslagen naar “welbevinden”.

“We hebben maar één grondstof in Vlaanderen, en die zit tussen anderhalve meter en twee meter boven de grond”, zei Bourgeois, die daarmee verwees naar de kenniseconomie, die welvaart heeft gecreëerd in Vlaanderen. “We hebben schitterende onderzoekinstellingen, we hebben een totaal nieuwe industrie.” Maar als we er niet in slagen dat kwaliteitsniveau in het onderwijs te behouden, gaan we daar binnen twintig tot vijfentwintig jaar de prijs voor betalen, vreest Bourgeois.

Volgens Bourgeois zijn er knipperlichten die erop wijzen dat het niveau op school achteruitgaat. “Als ik zie dat we voor begrijpend lezen, niveau vierde leerjaar, op tien jaar tijd van plaats 8 naar plaats 32 gezakt zijn. Dat we voor het ambitieniveau bij de vijftienjarigen volgens de OESO het allerlaagste niveau hebben. Dat we in het PISA-onderzoek achteruitgaan. Dat zijn sterke oranje lichten”.

Daarom vindt Bourgeois dat we moeten inzetten op “durven excelleren” en dat we inspanningen moeten durven vragen aan leerlingen. “Naar mijn aanvoelen is de slinger te ver doorgeslagen naar welbevinden”, aldus nog de minister-president.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits liet weten dat ze het jammer zou vinden mocht de aandacht voor welbevinden helemaal verdwijnen. “Niet langer dan een paar dagen geleden is gecommuniceerd hoeveel jongeren gepest worden en zich slecht in hun vel voelen. En dan leren ze zeker niets”, zei Crevits. Volgens haar gaan aandacht voor welbevinden en uitmuntendheid hand in hand.