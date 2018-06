Na roze en oranje valt Hollywood voor blauw haar

Vergeet roze haar of de blorange: topmodel Hailey Baldwin, die het tegenwoordig weer goed kan vinden met haar ex Justin Bieber, heeft nu smurfblauwe lokken. Of het een trend wordt, valt af te wachten maar de tint is alvast populair in Hollywood.

Trendwatchers bij modesite Refinery 29 voorspellen dat blauw haar deze zomer een hype wordt. Enkele beroemde gezichten kozen al voor verschillende schakeringen van de kleur: topmodel Hailey Baldwin ging voor een fel smurfenblauw. Chris Appleton, de kapper van Kim Kardashian, gaf de bruine lokken van de realityster een diepblauwe schijn mee opdat haar kapsel zou passen bij haar blause Yeezy-outfit.

Kim Kardashian Foto: IG

Smurf versus jeans

De kleurtjes kunnen, al naar gelang wat je wenst, na één dag of na enkele weken uitgewassen worden. Als blauwe kapsels helemaal doorbreken, is het niet de eerste keer dat er met de kleur wordt geëxperimenteerd. Twee zomers terug was een subtiel, jeansblauw accent in blonde of bruine lokken al populair.

Jeansblauw haar Foto: IG

Blonde basis

“Het leuke aan deze trend is dat hij niet over het hele haar wordt toegepast. Door de kleuring aan te brengen ontstaan verschillende gradaties zodat je een unieke washing krijgt”, zei BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology toen. Bij blauw haar anno 2018 is het resultaat iets minder pastelkleurig. Het komt kappers goed uit als je blond haar als basis hebt, dan zal de kleur duidelijk zichtbaar zijn zoals bij Hailey Baldwin.