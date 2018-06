Sensatie in Le Mans: F1-rijder Alonso wint legendarische 24-uursrace bij debuut, Belg pakt zege in GTE Pro-klasse

Fernando Alonso heeft samen met teamgenoten Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima in de Toyota nummer acht de 24 uren van Le Mans op dominante wijze gewonnen.

Het was Kazuki Nakajima die de honneurs mocht waarnemen en de Toyota met nummer acht over de finish mocht rijden na vierentwintig uur. Het podium werd vervolledigd door de Toyota nummer zeven met Kamui Kobayashi achter het stuur en de Rebellion nummer drie, die twaalf ronden achterstand op de leider telde. Het is de laatste jaren al meer dan eens mis gelopen voor Toyota maar het is er dan eindelijk van gekomen en ze doen het meteen goed, namelijk met een een-twee. Net na de start beleefden ze bij Toyota nochtans al een paar bange momenten toen drievoudige winnaar Andre Lotterer Sebastien Buemi aantikte maar nader onderzoek bracht geen schade aan het licht. Intussen ging de enige LMP1-wagen van het ByKolles-team spectaculair de baan af.

Safety car is out as No. 4 Car @ByKOLLES hit the wall at Corvette Curves. Fortunately, driver @DodoKraihamer got out of the car safely. ??#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/sjMJsduQJj — WEC (@FIAWEC) 16 juni 2018

Alonso maakt 's nachts het verschil

Beide Toyota’s bouwden stelselmatig hun voorsprong uit op de rest van het veld maar tijdens de eerste stint met Fernando Alonso aan het stuur van de bolide met het nummer acht kregen ze af te rekenen met een lekke band. Toen Buemi rond middernacht ook nog een stop-and-go van zestig seconden kreeg wegens overdreven snelheid in een ‘slow zone’ liep de achterstand op zusterauto met nummer zeven uit tot ruim twee minuten. Toen Alonso het stuur weer overnam zette hij een ongelofelijke prestatie neer en hij wist eigenhandig de achterstand te verkleinen tot ongeveer driekwart van een minuut. Tegen negen uur vanochtend nam de Toyota met nummer acht de leiding weer over om ze niet meer af te geven tot aan de finish.

Niet alleen voor Toyota maar ook voor Fernando Alonso is dit een knappe prestatie. De Spanjaard wint als rookie de legendarische uithoudingsrace en dat brengt hem een stap dichter bij zijn ultieme doel, de ‘Triple Crown.’ Na zijn laatste stint vanochtend liet hij weten dat hij niet had durven dromen dat hij zich dit jaar al in deze positie zou bevinden. “Dit had ik zeker niet verwacht, ik had rekening gehouden met een aantal jaren om me aan te passen,” aldus Alonso vanochtend. “Maar we hebben een fantastisch team en twee fantastische auto’s, daarom vechten we nu al om de overwinning. Nu moeten we afwachten of we het kunnen afmaken.”

Hij gaf ook nog aan dat hij enorm trots was op het feit dat hij aan de leiding gereden heeft van legendarische races als de 24 uren van Le Mans en Daytona, de Indy 500 en natuurlijk de verschillende GP’s door de jaren heen. “Ik hoop een zo compleet mogelijke rijder te zijn en ik hoop dan ook dat al deze ervaringen me een betere rijder maken in de toekomst,” sluit de 37-jarige Alonso af met een kwinkslag.

Belg kraait victorie in GTE Pro-klasse

In de LMP2-klasse ging de zege naar de G-Drive Racing ORECA 07-Gibson, bestuurd door Roman Rusinov, Andrea Pizzitola en ex-F1-rijder Jean-Eric Vergne. In de GTE Pro-klasse won zowaar een Belg: onze landgenoot Laurens Vanthoor pakte er de zege met zijn teamgenoten Michael Christensen en Kevin Estre in een Porsche 911 RSR. In de GTE Am-klasse waren Matt Campbell, Christian Ried en Julien Andlauer de besten in hun Dempsey Proton Porsche 911 RSR.



Meer F1-nieuws op F1journaal.be: