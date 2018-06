Genk - Zo’n tweeduizend mensen zijn zondagnamiddag naar het Heempark in Genk afgezakt voor de derde editie van de publieke Suikerfeesten. Opmerkelijk is dat eenderde van het aantal bezoekers niet-moslim is.

Er waren tal van activiteiten, optredens en vooral veel lekkernijen uit onder meer Marokko, Turkije en Italië. Vierhonderd vluchtelingen ...