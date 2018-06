Deze programma’s mag u op 17 juni niet missen

Om 17 uur speelt op het WK Duitsland tegen Mexico en om 20 uur komt titelverdediger Brazilië in actie tegen Zwitserland. Wie niet van voetbal houdt, kan terecht op NPO3 voor Pinkpop. Op Canvas ontdekt Simon Reeve Turkije. Arte programmeert ‘Amadeus’.

Pinkpop: met Triggerfinger

Triggerfinger Foto: IMAGEGLOBE

In Landgraaf heeft de 49ste editie van Pinkpop plaats, het Nederlandse Werchter. Op NPO3 kan je de hele avond meegenieten. Om de affiche staan vandaag Bruno Mars, Years & Years, Sigrid, Jessie J. The Kooks, Oscar And The Wolf en Triggerfinger. Die laatste Vlaamse groep is er de derde keer bij op Pinkpop en organisator Jan Smeets belooft dat ze met een verrassing zullen uitpakken.

NPO3, 19.25 uur

Turkey with Simon Reeve

Simon Reeve Foto: BBC

In het tweede deel van zijn reis door Turkije trekt Simon Reeve van het Taurusgebergte naar het noorden van Turkije, tot aan de Zwarte Zee. In het wispelturige zuiden is hij getuige van de gevolgen van de strijd met de Koerden. Via de hoofdstad gaat het terug naar zijn beginpunt, Istanboel, waar hij een rol krijgt in een tv-serie die wordt gedraaid in het paleis van de Ottomaanse sultans.

Canvas, 20.15 uur

Amadeus

Tom Hulce als Amadeus Foto: HBvL

Het meesterwerk van de onlangs overleden Milos Forman naar het toneelstuk van Peter Shaffer, over Salieri, de hofcomponist van keizer Jozef II die het niet kon aanzien dat een lichtzinnige jongeman als Mozart zoveel meer talent had dan hijzelf. In zijn ogen een straf van God. (rdc)

Arte, 20.35 uur

https://tinyurl.com/y8k47ss4