Het hele Louvre afhuren om in designeroutfits te dansen tussen kunst, dat kan alleen Beyoncé

Tenzij je internetverbinding en je radio het niet doen, heb je ongetwijfeld al gelezen of gehoord dat het Beyoncé en Jay Z een nieuw album op de wereld hebben losgelaten. ‘Apeshit’ is de eerste single uit ‘Everything is Love’ en de bijhorende video is een kunstwerk geworden op choreografisch en modieus vlak. Maar ook letterlijk, want de clip is integraal opgenomen tussen de Mona Lisa en co in het Parijse Louvre.

Beyoncé en Jay Z zijn momenteel hard aan het werk als duo. Ze zijn op gezamenlijke tournee en maakten van de gelegenheid gebruik om tussen de optredens ook een nieuwe plaat te lanceren. De eerste videoclip van 'The Carters', zoals het duo zich noemt, verscheen zaterdag online en gaat momenteel in sneltempo de wereld rond.





Beyoncé in Burberry

Decadent doen in het Louvre

Bijzonder is de locatie waar de video is ingeblikt: Bey, Jay en hun legertje dansers doen namelijk hun ding tussen de legendarische kunstwerken in het Parijse museum Het Louvre. Dat werd - uiteraard - helemaal afgehuurd door Queen B en haar entourage.

Het powerkoppel in een outfit van het Italiaanse modehuis Versace

De designerparade

Voor fans van mode valt er heel wat te beleven in de clip. Het powerkoppel switcht een aantal keer tussen beroemde designers. In het begin van de video koos de vaste styliste van de zangeres, Zerina Akers, voor een roze powersuit in zijde van Peter Pilotto. In een andere scène die zich afspeelt voor een gigantisch schilderij, kronkelt ze in een Burberry-legging en bijpassende beha’s tussen danseressen. Ook Versace komt aan bod wanneer het koppel zich in een lege kunsthal installeert. Verder ligt ze voor het beeld Nikè van Samothrake gedrapeerd in een witte jurk die een ode is aan de outfit van het marmeren kunstwerk, draagt ze een nude bodysuit en een masker met parels.



