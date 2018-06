Geen tweede WTA-titel voor Flipkens ondanks mooie bonus: Servische wint na driesetter

Kirtsen Flipkens (WTA 60) is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Rosmalen te winnen. Flipkens won in de finale wel de eerste set tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 55, maar die won de volgende twee sets. Het werd 6-7 (0/7), 7-5 en 6-1 voor Krunic na 2u10’ spelen. Flipkens laat zo de kans liggen om een tweede WTA-toernooi te winnen in haar carrière. In 2012 won ze in Quebec.

Na winst in de eerste set leek Flipkens op weg naar de zege. Bij 4-5 in set 2 kon ‘Flipper’ de match uitserveren, maar ze faalde. Krunic pakte alsnog de set en stoomde nadien door naar de zege. Flipkens zat er fysiek door, gisteren moest ze op één dag twee partijen in het enkelspel én de dubbelfinale afwerken. Die verloor Flipkens overigen tegen Elise Mertens. De derde set werd een walk-over van Krunic, de Servische pakte de beslissende set met 6-1.

Twee keer eerder was Flipkens runner-up op een WTA-toernooi: in 2016 in het Mexicaanse Monterrey en in 2013 in Rosmalen. Dat jaar verloor ze in de finale met 6-4 en 6-2 van de Roemeense Simona Halep, de huidige nummer een van de wereld. Twee weken later schopte Flipkens het op Wimbledon tot de halve finales.

De 25-jarige in Moskou geboren Krunic was vorig jaar verliezend finaliste in het Chinese Guangzhou en opende haar palmares met winst in het 125K-toernooi in het Kroatische Bol.