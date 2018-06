Het geschatte jaarlijkse verkoopcijfer wereldwijd van chips: een slordige 30 miljard euro. Iedereen, van Australië tot IJsland, is dol op het goudgele aardappelschijfje gefrituurd of gebakken in olie. Ook Jurgen Lycops van Bar Burbure in Antwerpen – bijgenaamd ‘chipsmonster’. Hij zoekt maar wat graag voor ons de lekkerste premiumchips met peper-en-zoutsmaak. “Nog een laatste dan maar. Om het af te leren.”