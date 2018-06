Na haar vechtscheiding: ex-Spice Girl Mel B is opnieuw verliefd

De Britse Melanie Brown, beter bekend als Mel B of Scary Spice, is weer dolverliefd. Dat liet de 43-jarige ster weten met een kiekje op Instagram.

De zangeres en ‘America’s Got Talent’-jurylid kondigt haar nieuwe relatie aan met een foto van… zichzelf tussen de hartjes. “De manier waarop hij me aan het lachen maakt, geeft me vlinders. Alles aan hem maakt me meer dan gelukkig en dankbaar”, staat erbij te lezen.





Wie de nieuwe man in haar leven is, geeft ze niet prijs. In de hashtags laat ze wel nog weten dat het - eindelijk - om echte liefde gaat. Mel B, die een romantisch verleden heeft met onder meer acteur Eddie Murphy, heeft er op privévlak enkele woelige jaren opzitten. Haar ex-man, filmproducent Stephen Belafonte, zou haar jarenlang mishandeld en misbruikt hebben. In het voorjaar van 2017 vroeg ze na tien jaar huwelijk de scheiding en een omgangsverbod aan.