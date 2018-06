Gek op toast avocado? De wetenschap weet hoe het komt

De combinatie van een vette avocado met de koolhydraten van de toast loont meer voor ons lichaam dan een snack die enkel het een of het ander bevat. Dat concluderen onderzoekers aan de universiteit van Yale, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Cell Metabolism.

Een team wetenschappers nam hersenscans van 206 personen terwijl die foto’s bekeken van allerlei snacks. Een deel van de snacks bevatten voornamelijk vet, anderen vooral koolhydraten en de rest was een combinatie van de twee. Uit de scans valt af te leiden dat de proefpersonen bereid zijn om het meest uit te geven aan voedingsmiddelen die rijk zijn aan vet én koolhydraten. Volgens de onderzoekers is dit makkelijk te verklaren: bij vet- en koolhydraatrijke snacks is er opvallend meer activiteit in het beloningscentrum van ons brein.

Brein in de war

“Onze associatie van voedingsmiddelen met hun voedingswaarde is geëvolueerd, het moderne leven verwart het brein”, zegt hoofdauteur van de studie Dana Small, verbonden aan het Modern Diet and Physiology Research Center van de universiteit. Daarmee verwijst ze naar het eetpatroon van onze voorouders, die op planten en rauw vlees leefden en dus minder keuze hadden wat voedingsmiddelen betreft. Vandaag raken onze hersenen in extase bij het zien van toast met avocado of pizza.

Net als bij drugmisbruik

Deze evolutie is niet onschuldig en zelfs een beetje gevaarlijk.“Onze studie toont aan dat wanneer beide voedingsstoffen worden gecombineerd, de hersenen de energetische waarde van het voedsel overschatten”, klinkt het nog. Als het beloningscentrum overprikkeld raakt, kan dat het obesitasprobleem aanwakkeren . De onderzoekers vergelijken dit fenomeen bij een gelijkaardig effect van overprikkeling door drugmisbruik.