Zelfs één speler zonder cijfer: dit zijn de FIFA 18-ratings van de vermoedelijke Panamese basiself

Nog één dag voor de Rode Duivels het opnemen tegen Panama, maar sommigen onder ons zullen dat duel op videogame FIFA 18 misschien al eens gespeeld hebben. Dan zal het u ongetwijfeld opgevallen zijn - en waarschijnlijk ook niet verbazen - dat de spelers van het kleine Panama beduidend lagere FIFA-ratings hebben dan onze Duivels. Meer nog: zelfs de laagst gerankte speler uit de Belgische selectie heeft een hogere FIFA-rating dan de beste spelers van Panama.

Doelman: Penedo (68)

Jaime Penedo is één van de vele ouderdomsdekens in de Panamese selectie: het sluitstuk van de ploeg wordt in september 37. Versleten is hij echter allerminst, want bij het Roemeense ...