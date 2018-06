Celebs Veel diepe decolletés en blote benen op de MTV Awards

Zaterdagavond werden de MTV Movie & TV Awards uitgereikt in het Californische Santa Monica . Sterren in uit de film- en televisiewereld toonden zich van hun beste kant op de rode loper. Veel dames kozen voor de gelegenheid voor een streepje bloot met een diep decolleté, een hoge beensplit of allebei.