Nog meer huwelijksklokken: Brits koningshuis klaar voor allereerste homohuwelijk in de familie

De Britse Lord Ivar Mountbatten (55), een neef van koningin Elizabeth II, staat op trouwen. Later deze zomer geeft hij zijn jawoord aan James Coyle (56). Een historisch moment, want dit wordt het eerste homohuwelijk binnen de koninklijke familie.

Lord Ivar Mountbatten was al eens 24 jaar getrouwd met een vrouw, Penny. Ze kregen samen drie kinderen. Maar twee jaar geleden kwam Mountbatten naar buiten met nieuws over zijn geaardheid. Hij gaf toe dat hij gedurende 16 jaar van het huwelijk worstelde met zijn seksualiteit en op mannen valt. Na zijn outing vond hij zijn nieuwe ware, James Coyle, in het Zwitserse skioord Verbier.

Ex naar het altaar

Fast forward naar 2018: later deze zomer trouwen de twee mannen in de privékapel op zijn prachtige landgoed in Devon. Het wordt het eerste homohuwelijk ooit in de koninklijke familie. Het is nu al zeker dat het een bijzondere, intieme ceremonie wordt, want niemand minder dan de ex-vrouw van Mountbatten zal hem naar het altaar begeleiden. Verder zullen enkel de drie dochter van het ex-koppel aanwezig zijn. Later wordt er gefeest met een totaal van 120 gasten.

Grappig trio

De verstandhouding tussen de drie - Ivar, James en Penny - zit goed, zo zegt de neef van de koningin zelf in een reactie aan The Daily Mail. “We zijn echt een grappig trio”, klinkt het. Penny, die sinds twee jaar zelf een nieuwe relatie heeft, vult aan dat het ‘weggeven van haar ex-man’ een idee was van hun dochters. “Het maakt me behoorlijk emotioneel. Ik ben echt erg ontroerd. Veel vrouwen zouden de familiebanden doorknippen, maar James en ik konden het vanaf het eerste moment goed met elkaar vinden”, zegt ze. Voor Mountbatten hoefde een tweede huwelijk naar eigen zeggen niet, maar hij wilde zijn verloofde de kans geven om te trouwen. “James heeft een minder stabiel leven gehad dan ik, ik wil hem dat bieden.”