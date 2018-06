Schitterende prestatie van Belgian Cheetahs: 4x400m-vrouwen slopen 38 jaar oud Belgisch record en gaan naar EK

De 4x400-vrouwen enkele weken geleden in Oordegem, toen met Justien Grillet (uiterst links) in plaats van Cynthia Bolingo Foto: Gregory Van Gansen

De Belgische 4x400m-ploeg bij de vrouwen, sinds kort ook bekend als de Belgian Cheetahs, heeft in het Zwitserse Bern het 38 jaar oude nationaal record verbeterd. Margo Van Puyvelde, Hanne Claes, Cynthia Bolingo en Camille Laus snelden naar een tweede plaats in 3:29.06, en mogen daardoor ook naar het EK atletiek in Berlijn.

Het Belgisch record stond al sinds 1980 op 3:30.70, voor het EK in Berlijn is 3:29.57 gevraagd. De winst ging in Bern naar de Britten, die tot 3:28.59 kwamen. Het vorige Belgisch record stond op naam van Lea Alaerts, Regine Berg, Anne Michel en Rosine Wallez.

Cynthia Bolingo. Foto: BELGAIMAGE

In Bern gaf startloopster Van Puyvelde het stokje als derde door, Claes liep vervolgens een dijk van een wedstrijd en lanceerde Bolingo in eerste positie. Die laatste kreeg het in de laatste rechte lijn zwaar, maar kon nog als tweede doorgeven. Laus naderde nog op de Britten, maar behield uiteindelijk de tweede plaats. De 3:29.06 van de Belgen vormt de tweede Europese seizoenstijd en is goed voor een zevende plaats op de wereldranglijst.

De beste 400m-loopsters van het land staken afgelopen winter de koppen bijeen, beseften dat er met deze generatie iets mogelijk is, en doopten zichzelf de Belgian Cheetahs. Amper enkele maanden later is het nationaal record er al aan, Tokio 2020 is het einddoel. In Bern plaatsten ze zich alvast voor het EK in Berlijn, dat plaatsvindt van 7 tot 12 augustus.