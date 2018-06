Klein van gestalte? Dan zijn deze ergernissen vast herkenbaar

Een korte rok die bij jou tot aan je enkels komt, altijd de mouwen van een trui moeten oprollen en nooit iets zien tijdens concerten: het zijn slechts enkele ongemakjes van kleine vrouwen. De illustratrice achter de Instagrampagina ‘Three Under The Rain’ begrijpt dit soort frustraties perfect. Ze is zelf niet groot en brengt met een reeks grappige cartoons haar dagelijkse problemen van in beeld.

“Je kunt niet aan de spullen op de bovenste plank in de kast.”

“Mensen beschouwen je soms als een kind, zeker achter een hoge balie.”

“Schoudertassen zijn meestal te lang. Je moet er knopen in leggen.”

“Lange jurken zijn de helft voor jou, de andere helft ligt op de vloer.”

“De mouwen van truien en blouses zijn meestal te lang (en worden snel vuil). Oprollen is de boodschap.”

“Je broek oprollen mag dan wel een trend zijn, voor jou is het een must.”

“Thuis is een ladder of opstapje je beste vriend.”

“Op een stoel zitten en met je voeten tot aan de grond raken: dat is een grote uitdaging.”