Hoezo met een T-shirt kan je niks mis doen? 4 fouten om te vermijden

Ongetwijfeld een van de favoriete stukken van menig man: het T-shirt. Een kledingstuk waar je niks fout mee kan doen? Toch wel. Van te lange mouwen tot te schreeuwerige prints: deze fouten maak je beter niet.

Je T-shirt accentueert de verkeerde spots

In een T-shirt zie je alles (ja, echt alles) van je lichaam. Onzeker over je buikje of manboobs? Met een T-shirt in dunne tricotstof valt dit alleen maar meer op. Het omgekeerde geldt ook: als je bovenlichaam en armen wat dunner zijn, lijk je nog smaller met een T-shirt. Een polo is een stevigere stof met een goede snit is in beide gevallen een betere optie.

De mouwen zijn veel te lang of te kort

We vallen met de deur in huis: te lange mouwen staan slordig, te korte mouwen geven de illusie dat je T-shirt veel te klein is. De perfecte lengte? De naad van de mouw moet precies lopen waar je schouder overgaat in je arm. De mouw van je T-shirt moet halverwege je bovenarm stoppen.

Je T-shirt heeft de verkeerde lengte

De lengte van je T-shirt kan je outfit maken of kraken. Idealiter valt de onderkant van je T-shirt een paar centimeter over je broeksband. Toch je twijfels? Ga met een perfect zittende broek enkele T-shirts passen en probeer enkele bewegingen uit. Je zal er snel genoeg achterkomen of je de juiste lengte hebt te pakken!

Je T-shirt is té opvallend

Opvallende prints, ludieke tekstjes of schreeuwerige kleuren: laat ze links liggen. Met een T-shirt ga je best zo basic mogelijk. Een klassiek model in een neutrale kleur met V-hals valt niet alleen eindeloos te combineren, het staat ook een stuk stijlvoller. Kleine, kleurrijke details kunnen dan weer wel.