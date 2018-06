‘Hervorming eurozone is dichtbij’

Na maanden van verdeeldheid staan Parijs en Berlijn nu zeer dichtbij een akkoord over de hervorming van de eurozone. Dat stelt de Franse minister van Financiën tenminste, Bruno Le Maire. Het zou onder andere gaan over wie het budget betaalt.

‘Een akkoord ligt nu binnen handbereik’, zei hij via Twitter, na een laatste vergadering met zijn Duitse tegenhanger Olaf Scholz in Hamburg. De minister voegde eraan toe dat een akkoord op het hoogste niveau mogelijk is tijdens de Frans-Duitse raad dinsdag in de buurt van Berlijn. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en het Franse staatshoofd Emmanuel Macron zitten de top voor.

‘Er blijven twee of drie belangrijke punten over waar nog geen oplossing voor bestaat, maar ze zijn goed afgebakend en beperkt. Nu is het aan de staatshoofden om te kijken of die laatste stap dinsdag kan gezet worden’, zei een Europese bron dichtbij de onderhandelingen.

Macron zette vorig jaar het debat in gang over de hervorming van de eurozone. Maar maandenlang talmde Duitsland, bang dat het zou moeten betalen voor andere landen.

De Franse minister van Economie en Financiën gaf geen details vrij over de punten waar overeenstemming over bestaat. Maar de recente standpunten van de twee regeringen indachtig wordt een nieuw investeringsbudget verwacht voor de eurozone. ‘Er is reële vooruitgang geboekt op enkele gevoelige punten waarover nog knopen doorgehakt moesten worden, in het bijzonder over het budget van de eurozone’, bevestigde de Europese bron.

Duitsland wil het budget beperken tot enkele tientallen miljarden euro’s, terwijl Macron spreekt van honderden miljarden. Het budget zou gefinancierd kunnen worden met een taks op financiële transacties. Berlijn verwierp een Frans voorstel om een taks in te voeren voor internetgiganten, zeggen Duitse media.