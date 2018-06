‘Merkel wil aparte Europese top over migratie’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel werkt volgens de krant Bild aan een topontmoeting met verschillende EU-landen waar net als Duitsland de vluchtelingencrisis fors toeslaat. De topontmoeting zou nog voor de gewone Europese top van 28 en 29 juni plaatsvinden.

De CDU-leidster wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk praten over oplossingen voor de vluchtelingencrisis, klinkt het zaterdag in de krant, die regeringsbronnen uit verschillende Europese landen aanhaalt.

Onduidelijk is nog of Spanje en de Balkanlanden deelnemen aan de top. Een Italiaans regeringslid zei dat er ‘voorlopig niets beslist is’. ‘We zijn nog aan het plannen. Ook is nog onduidelijk wanneer de speciale top precies zou plaatsvinden.’

Merkel staat onder druk omdat zusterpartij CSU een harder asielbeleid eist. CSU-leider en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil migranten aan de grens tegenhouden die al elders in de EU geregistreerd staan. Merkel moet daar tegen maandag mee instemmen. De CDU-leidster pleit daarentegen voor een Europese aanpak, maar Seehofer wil daar niet op wachten.