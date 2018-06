Zo reageren buitenlandse media op onhandige openingswedstrijd Messi: “Geit! Geit! Geit!”

Lionel Messi kende zaterdag geen al te gelukkige start van het WK voetbal. Hij miste immers een penalty en kwam uiteindelijk met zijn Argentijnse teamgenoten niet langs het stugge IJsland (1-1). Messi’s prestatie staat in schril contrast met die van die andere wereldtopper, Cristiano Ronaldo, die een dag eerder zijn WK opende met een hattrick tegen Spanje. En dat is media over de hele wereld allerminst ontgaan.

Één ding valt op: over de hele wereld staat steevast een zwaar teleurgestelde Messi afgebeeld. In het Argentijnse nieuws was de teleurstelling over het nationale team moeilijk weg te stoppen. Krant El ...