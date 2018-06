Jongetje (5) ‘knuffelt’ kunstwerk, met alle gevolgen van dien. Rekening voor ouders: 120.000 euro

Een man en vrouw uit Kansas dreigen 132.000 dollar (bijna 120.000 euro) te moeten betalen, nadat hun 5-jarig zoontje per ongeluk een sculptuur deed omvallen in een gemeenschapscentrum. “Ze hadden het beter vast moeten maken”, reageert de moeder.

Het incident gebeurde op 19 mei in het Tomahawk Ridge Community Center in Overland Park (Kansas). Sarah Goodman, haar man en vier kinderen waren genodigden op een huwelijksreceptie. Toen de ouders het echtpaar volgden door de gang, renden het 5-jarige zoontje van Sarah en nog een jongen een ruimte vol kunstwerken in het gemeenschapscentrum binnen. Op camerabeelden is te zien hoe het zoontje een sculptuur -de ‘Aphrodite di Kansas City’- een knuffel lijkt te geven. Vervolgens begin het werk te wankelen en valt het op de grond.

Video: ABC News

132.000 dollar schadevergoeding

Het gemeenschapscentrum noteerde de gegevens van Sarah en haar man, maar toen er een brief van de verzekering in de bus viel, schrok het stel zich een hoedje: de verzekeringsmaatschappij van de stad eiste 132.000 dollar (bijna 120.000 euro), meldt de Kansas City Star. Volgens de kunstenaar is het werk onherstelbaar beschadigd en dus moet er gezocht worden naar de verantwoordelijke. “De wet in Kansas stelt dat u verantwoordelijk bent voor het toezicht op uw kind. Dat u hem niet voldoende in de gaten hield, is een vorm van nalatigheid”, valt te lezen in de brief. Dus dreigen Sarah en haar man het enorme bedrag te moeten betalen.

“Niet veilig”

Maar de vrouw gaat in het verweer. Volgens Sarah leek de schade mee te vallen. Bovendien was het werk niet goed genoeg vastgemaakt, stelt ze. Verder zaten andere werken achter glas, maar de ‘Aphrodite di Kansas City’ niet.

“Het had beter vast moeten zitten en was niet veilig”, aldus Sarah. “Ongelukken gebeuren en dit was duidelijk een ongeluk. Onze kinderen zijn goed opgevoed en weten zich te gedragen.” Bovendien is het bedrag wel erg hoog, voegt de vrouw eraan toe. “Ik wil de waarde van hun kunstwerken niet onderschatten, maar dit kan ik niet betalen.”