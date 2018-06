Beyoncé lanceert plots verrassingsalbum met echtgenoot Jay-Z, vlak voor ze naar Amsterdam komt

Fans van Beyoncé en Jay-Z mogen een gat in de lucht springen, want hun idolen hebben plots samen een album gelanceerd, vlak voor ze naar de Lage Landen afreizen. Dat liet de streamingsdienst van Jay-Z weten. Het album ‘Everyhting Is Love’ bevat negen nieuwe nummers, allemaal liedjes waarin het powerkoppel samen zingt.

Het gonsde al van de geruchten dit weekend, toen er op zaterdag een foto verscheen van Beyoncé met Jay-Z in het Louvre voor de Mona Lisa. Nu blijkt dat die foto een deel is van de videoclip van Apes**t, één van de negen nieuwe nummers op een gloednieuw onverwacht album van de r&b-zangeres en haar echtgenoot.

Wie ook ‘Summer’, ‘Boss’, ‘Nice’, ‘713’, ‘Friends’, ‘Heard About Us’, ‘Black Effect’ en ‘Love Happy’ wil beluisteren zal dat op streamingsdienst Tidal moeten doen. Dat is de enige plek waarop de nummers legaal te verkrijgen zijn en dat moet niet verbazen, aangezien de dienst opgezet is door Jay-Z zelf. Op Twitter is hun album na enkele uren al trending en druk besproken.

this is peak american art. beyoncé truly is THE artist of the century... pic.twitter.com/hZbdfRpbaz — ? (@skinnyhyung) June 17, 2018

Bibberend

De muziek van Beyoncé en Jay-Z heeft altijd al heel wat raakvlakken gehad. In haar beginjaren bracht de diva immers al nummers waarin haar man ook verscheen, zoals bij ‘Crazy In Love’ en ‘Déjà-Vu’. In 2016 ging de zangeres een stapje verder en bracht ze haar album ‘Lemonade’ uit, dat volledig in teken stond van het overspel van haar echtgenoot. De rapper zelf reageerde ook in zijn muziek, toen hij in zijn plaat ‘4:44’ zijn misstap toegaf.

Maar hun relatie lijkt alle strubbelingen te overwinnen, want de twee verschenen in 2014 al een volledige show samen op het podium tijdens het eerste deel van de ‘On The Run’-tour. Nadat het koppel een tweeling kreeg, Sir en Rumi Carter, zijn ze aan het tweede deel van die concertenreeks begonnen. Naar België komen ze niet, maar dinsdag staan ze wel in de Amsterdam Arena. Fans die ten volle van hun nieuwe liedjes willen genieten, kunnen dus maar beter beginnen studeren op de nummers uit ‘Everything Is Love’.