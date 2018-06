Het tweede leven van Ann Ceurvels“Ik ben heel ongelukkig en eenzaam geweest”

Ann Ceurvels (49) - bekend van ‘Diamant’, ‘Thuis’, ‘Windkracht 10’ en vele andere tv-series - begon jaren geleden aan haar tweede leven als gezinsbegeleider. En nu heeft ze een boek uit: in ‘Etiketjes’ pleit ze voor meer begrip voor kinderen met een stoornis. Ceurvels weet waarover ze spreekt, want haar echtgenoot heeft ADHD en hun zoon heeft autisme. “Er zijn nu eenmaal mensen met een andere bedrading in hun hersenen”, zegt ze. “Als je nooit vierentwintig uur per dag met zulke mensen hebt samengeleefd, weet je niet wat dat precies inhoudt.”

Of haar persoonlijke verhaal aan de basis ligt van het idee om een boek te schrijven, willen we weten. “Slechts gedeeltelijk”, antwoordt de blonde actrice die haar carrière zag boomen in de jaren negentig ...