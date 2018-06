Drank maakt ook in je lichaam meer kapot dan je lief is: hoe (on)gezond is alcohol nu echt?

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om nog maximaal tien glazen alcohol per week te drinken. Het viel te voorspellen dat dit bij de Belgen, met onze biercultuur, heel wat opschudding veroorzaakt. Toch blijken de weinige positieve effecten van alcoholinname niet op te wegen tegen de vele nadelen.

De Unesco roept onze biercultuur uit tot werelderfgoed, ieder dorp heeft zijn (hobby)brouwerij en streekbier, en dan komt de Hoge Gezondheidsraad aanzetten dat we (veel) minder moeten drinken? Tien glaasjes van 25 centiliter bier of 10 centiliter wijn per week zijn volgens de experten het absolute maximum. Een aantal dat heel wat lager ligt dan wat andere internationale instanties adviseren. Maar heeft alcohol dan echt geen positieve effecten?

Wat doet alcohol met ons lichaam?

Veel drinken zorgt voor overbelasting van de lever, met vervetting of in erge gevallen zelfs cirrose tot gevolg. Het beschadigt het slijmvlies dat onze maag beschermt tegen zuur en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Op de hersenen heeft drank een vertragende en verdovende uitwerking: al na twee glaasjes vermindert de werking, bij hogere drankinname kan zelfs beschadiging optreden. Studies wijzen ook uit dat het toxische effect van acetaldehyde, het eerste afbraakproduct van alcohol, een verhoogde kans op kanker geeft.

Hoewel er minder drank- dan rookverslaafden zijn, is wereldwijd gezien alcohol even schadelijk als roken. Dat heeft te maken met het feit dat alcohol veel meer vroegtijdige sterfte veroorzaakt door geweld, ongevallen en zelfmoord. Overdaad schaadt, maar zelfs iedere lichte inname van alcohol heeft al effect op je lichaam. Heel eenvoudig: alcohol is giftig.

Was één glas wijn per dag niet juist gezond?

Die stelling geldt vooral voor rode wijn, omdat de antioxidanten in wijn een beschermend effect hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Waarom kan de ene beter tegen drank dan de andere?

Dat vrouwen over het algemeen minder weg weten met alcohol is omdat ze meestal kleiner zijn, waardoor een glaasje meer invloed heeft op hun lichaam, en ze hebben vaker een hoger vetpercentage. Vet vangt moeilijk alcohol op, waardoor het sneller in het bloed terechtkomt. Maar het is ook genetisch bepaald. Al ooit een Aziaat zien drinken? Ze doen het vaak vol overgave, maar na enkele glazen blijken ze al stomdronken. Zij hebben nu eenmaal bepaalde genen die alcohol trager doen afbreken dan bij westerlingen. Hun katers zijn al evenmin benijdenswaardig.

Wat is het beste antikatermiddel?

Niets, gewoon uitzitten. Alcohol stimuleert vochtafscheiding, waardoor je mond en hersenen uitdrogen. Dat geeft de volgende ochtend barstende hoofdpijn. Het lijken niet de meest prettige gedachten bij misselijkheid na een drankgelag, maar stevig ontbijten en veel water drinken behoren nog tot de beste remedies. Maar antikatermiddeltjes bestaan niet.

Is geheelonthouding echt zoveel beter?

Consequent niet drinken heeft een voordelig effect op je lichaamsgewicht, nachtrust, concentratievermogen en zelfs de gezondheid van je huid. Niet-drinkers voelen zich over het algemeen ook veel fitter dan regelmatige drinkers, maar ook dan matige drinkers. Brits onderzoek rond Dry January, een Britse versie van ‘30 dagen zonder alcohol’, wees uit dat de hoeveelheid levervet bij geheelonthouding 15 tot 20% daalt en het bloedglucoseniveau met gemiddeld 16% zakt. Een hoge bloedglucose geeft een verhoogde kans op diabetes.

De voordelen van alcohol spelen vooral op psychosociaal vlak. Geheelonthouding heeft een negatief invloed op je aantal sociale contacten: drinkers hebben gemiddeld acht goede vrienden, niet-drinkers zes. Enkele glaasjes zijn ook bevorderlijk voor het zelfvertrouwen, nemen stress en angst weg, en maken het leggen van sociale contacten net makkelijker. Alleen: het gevaar bestaat dat er conditionering optreedt. Mensen gaan dit aangename gevoel koppelen aan alcohol, waardoor gewenning ontstaat.

Mannen weten toch waarom?

Wie veel drinkt, verlaagt zijn testosteronspiegel. Bovendien speelt een omgekeerd effect op de oestrogeenspiegel: die stijgt. Niet alleen bij vrouwen, ook bij mannen.