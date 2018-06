Na een week op zee komen migranten aan in Valencia

In de Spaanse havenstad Valencia zijn zondagochtend de eerste migranten van het reddingsschip Aquarius aangekomen. Dat heeft het Franse persagentschap AFP ter plaatse vastgesteld.

Omstreeks 06.30 uur voer het Italiaanse schip Dattilo de haven van Valencia binnen. Een spandoek heet de migranten in verschillende talen welkom in Spanje. Ze worden op de kaai opgewacht door een leger medewerkers van het Rode Kruis. Omstreeks 10.00 uur in de ochtend worden ook de Aquarius en een tweede Italiaans schip, de Orione, in de haven verwacht.

De 629 migranten aan boord van de drie schepen werden vorig weekend op zee gered. Nadat Italië en ook Malta hadden geweigerd om de Aquarius te laten aanmeren, verklaarde de nieuwe socialistische Spaanse regering van premier Pedro Sánchez zich bereid om het reddingsschip van de ngo’s SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen op te vangen. Samen met de twee escorterende Italiaanse schepen ondernam de Aquarius de meer dan 1.500 kilometer lange overvaart naar Valencia.

Het lot van de Aquarius en de opvarenden, onder wie 123 niet-begeleide minderjarigen en minstens zeven zwangere vrouwen, zette de spanningen tussen de Europese landen over de aanpak van de migratiestromen helemaal op scherp. Zo leverde Frankrijk zware kritiek op de weigering van Italië, waar sinds kort een regering van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega aan de macht is.