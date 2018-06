RECENSIE. Grohl jamt en covert show van 2,5 uur vol (maar verwisselt Pinkpop wel met Pukkelpop)

Wie de Foo Fighters eerder deze week gemist had in het Sportpaleis in Antwerpen, of wie niet genoeg had aan hun optreden daar, kreeg zaterdagavond een herkansing op Pinkpop in het Nederlands Limburgse Landgraaf. Dave Grohl repte met geen woord over zijn lastminute afzegging drie jaar geleden – de frontman brak zijn been kort voor hij werd verwacht bij onze noorderburen – maar bracht verder een show die in de lijn lag van die op Rock Werchter vorig jaar. Dat betekende wel opnieuw lange jamsessies en covers.