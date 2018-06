Isaac Kimeli scherpt in Marseille persoonlijk record 1.500 meter aan

Isaac Kimeli is zaterdag tweede geworden op de 1.500 meter tijdens de internationale atletiekmeeting van Marseille. De Hallenaar, die al geplaatst is voor het EK atletiek in Berlijn op zowel de 1.500 als de 5.000 meter, stelde zijn persoonlijk record bij naar 3:36.51.

De winst in Marseille was voor de Brit Charlie Grice, die 3:36.48 liet optekenen. Kimeli stelde zijn record, dat op 3:37.05 stond, met 54 honderdsten bij. Het wedstrijdverloop was nochtans niet ideaal, want na 800 meter passeerde hij nog drie seconden boven het schema voor zijn persoonlijk record. Kimeli schuift op van de achtste naar de zesde plaats op de Europese jaarlijst. Op de 5.000 meter is hij met zijn 13:21.09 vijfde.