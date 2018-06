Kroatië opent met logische zege tegen teleurstellend Nigeria, ex-Gentenaar is de schlemiel

Kroatië heeft zijn openingsmatch van het WK met 2-0 gewonnen van een teleurstellend Nigeria. Een eigen doelpunt van Etebo en een overbodige penaltyfout van William Troost-Ekong zorgden ervoor dat Kroatië nu alleen aan de leiding staat van groep D.

De partij tussen Kroatië en Nigeria werd meteen een duel om de leiding in de groep nadat Argentinië-IJsland eerder op de dag op een gelijkspel geëindigd was. Bij beide teams stonden er overigens ex-spelers uit de Belgische hoogste klasse op het veld: ex-Genkenaar Wilfred Ndidi en ex-Gentenaar William Troost-Ekong bij Nigeria, ex-Bruggeling Ivan Perisic bij de Kroaten. Kroatië, dat kon beschikken over het sterke centrale duo Modric-Rakitic, was vooraf licht favoriet.

De Kroaten namen na een moeizame start, waarbij de opbouw van achteruit vaak te wensen overliet, ook het meeste initiatief. Na een klein kwartier vlamde Perisic centimers over de deklat. Even later knalde Andrej Kramaric van ver centimeters naast de paal. Op het halfuur volgde de logische voorsprong: een hoekschop van Modric werd via Rebic gedevieerd door Mandzukic. De Nigeriaan Oghenekaro Etebo was het ongelukkige eindstation van het spelletje biljart. Via zijn voet rolde de bal zomaar in doel: 1-0 voor Kroatië.

Ex-Buffalo zorgt voor beslissing

Na rust leek Nigeria heel even een vuist te kunnen maken via Victor Moses. De man van Chelsea zorgde voor verwarring bij de Kroaten met enkele scherpe dribbels, maar kon niet binnen de palen besluiten. Het Nigeriaanse stormpje ging echter weer snel liggen en halfweg de tweede helft kreeg Kroatië de zege op een presenteerblaadje aangeboden door Troost-Ekong. De ex-Buffalo koos een ongevaarlijke hoekschop uit om te gaan hangen aan de Kroatische spits Mario Mandzukic. Scheidsrechter Sandro Ricci wees naar de stip en Luka Modric mocht het cadeautje uitpakken. Vanop elf meter zond hij de nog maar 19-jarige Nigeraanse doelman Francis Uzoho de verkeerde kant op.

Ook in het slot kwam er nog amper wat van de groenhemden. Kroatisch talent Marko Pjaca (23) deed nog enkele harten wat sneller slaan met een sterke invalbeurt. De Juventus-speler bood Mateo Kovacic met een slim passje nog een grote kans aan, maar Uzoho ging goed plat. Het bleef bij 2-0.

Door de zege komt Kroatië op kop in groep D. Argentinië en IJsland hebben allebei één punt, Nigeria staat zonder punten laatste.