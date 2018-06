De voetbalgekte beu? Hier zal je het hele WK lang geen bal op het grote scherm zien

Hasselt -

Op donderdag 14 juni werd het WK voetbal in Rusland in gang getrapt door het thuisland. Intussen zijn de live wedstrijden, matchverslagen, analyses en enthousiaste supporters niet meer weg te denken van ons scherm. Maar uiteraard is niet iedereen even opgezet met het voetbal. Wie het allemaal even beu is, kan tijdens het WK terecht in café De Witte Non in Hasselt.