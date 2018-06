Thierry Courtois, de vader van doelman Thibaut, reist naar Rusland voor elke match van de Rode Duivels en houdt u op de hoogte van zijn reisavontuur. “Het WK is begonnen en daarmee is een eind gekomen aan een paar hectische dagen aan het begin van de week.”

“Na de laatste oefeninterland tegen Costa Rica is Thibaut nog eens even thuis geweest in Bilzen. Fijne momenten om hem weer thuis te mogen ontvangen, we proberen even quality time in te bouwen, wij hebben ...