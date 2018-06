Geen EK-limiet voor Pieter-Jan Hannes en Sofie Van Accom in Duitse Tübingen

Pieter-Jan Hannes en Sofie Van Accom zijn er in het Duitse Tübingen niet in geslaagd zich op de 1.500 meter voor het EK atletiek in Berlijn te plaatsen. Ze liepen beiden wel hun scherpste tijd van het seizoen, maar bleven nog een heel eind verwijderd van de gevraagde chrono’s voor het EK.

Voor Berlijn heeft Hannes 3:38.10 nodig, in Tübingen werd het een veertiende plaats in 3:42.32. Van Accom heeft voor het EK in augustus 4:08.54 nodig, ze finishte in Duitsland als vijftiende in 4:11.31. Liefst 25 Belgen slaagden er ondertussen wel al in zich te plaatsen voor Berlijn, waar van 7 tot 12 augustus het EK doorgaat.