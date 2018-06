Er trok al eens een miezerend buitje over de weide, maar voor de rest zit het hier aardig snor. U ziet, ook op dag twee van Pinkpop laten we onze innerlijke Frank Deboosere los. Voor de rest geen vuiltje aan de lucht in Landgraaf: mooie deuntjes, mooi volk en bier dat rijkelijk vloeit.