Roberto Martinez: “Vermaelen is inzetbaar vanaf Tunesië, Kompany vanaf Engeland”

De Rode Duivels zijn vandaag vanuit Moskou naar Sochi gereisd, de stad aan de Zwarte Zee waar maandag de wedstrijd tegen Panama (17.00 uur) op het programma staat. Roberto Martinez had op zijn persconferentie voor het eerst wat nieuws over Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. Die laatste bleef in Moskou achter om aan zijn herstel te werken, maar zal inzetbaar zijn tegen Tunesië. Met Kompany mikt de medische staf op het duel met Engeland.

Laurent Ciman is naar huis en hoewel Roberto Martinez zegt dat de beslissing over Vincent Kompany officieel pas zondag wordt genomen, is er ook duidelijkheid over de geblesseerde verdedigers. “We wachten nog steeds tot 24 uur voor de wedstrijd om onze lijst naar de FIFA door te sturen”, zegt Martinez. “We hebben er voor gekozen om Ciman naar Brussel te laten vliegen zodat hij niet onnodig op en af naar Sochi zou moeten vliegen. Maar hij is klaar om in te vallen als het toch nog nodig zou zijn. Hij kan alsnog aansluiten na de match tegen Panama indien morgen blijkt dat Vincent niet fit is.”

Maar daar rekent Martinez niet op. Hij gaat er vanuit dat Kompany bij de groep kan blijven. “Met Kompany en Vermaelen gaat het de goede kant uit. Vermaelen zal inzetbaar zijn in de tweede en de derde groepswedstrijd. Voor Kompany beslissen we morgen. Maar we hebben er goede hoop op dat hij vanaf de derde groepswedstrijd kan spelen. We hebben ervoor gekozen om deze twee ervaren spelers bij de groep te houden.”

“Of dat een risico is? We hebben geen kristallen bol waarmee we kunnen zien of ze nog eens hervallen. Elke speler kan geblesseerd geraken. Wij moeten beslissingen nemen met de medische info die we hebben. Thomas Vermaelen heeft in de laatste jaren getoond dat hij er altijd staat als hij speelt. Hij heeft geen matchritme nodig. Met Vincent Kompany is het belangrijk dat hij zijn ervaring toevoegt aan de groep. Ook hij kan meteen presteren indien nodig. Dat bewees hij toen hij na vier maanden afwezigheid bij Manchester City meteen op topniveau presteerde tegen Chelsea.”

Vermaelen niet in Sochi

Intussen werkt Thomas Vermaelen in het basiskamp in Moskou aan zijn herstel. Hij vloog vanmorgen niet mee naar Sochi. “We beslisten om Thomas Vermaelen in Moskou te houden. We zijn drie dagen weg uit ons basiskamp, hij kan daar hard verder werken aan zijn herstel. Of hij hervallen is? Vermaelen zat vorige week voor op zijn schema. Zijn lichaam verrast soms de wetenschap. Maar het was altijd het plan om hem vanaf de tweede match in te zetten.”

Na een vlucht van twee uur – zonder Laurent Ciman – arriveerden de Rode Duivels vanmiddag in hun hotel – Radisson Blu Paradise hotel – in Sochi. Daar kregen de spelers een lunch, keken ze samen naar de wedstrijd van Frankrijk tegen Australië en na een momentje van platte rust was het tijd voor een training. Dat Vermaelen en Kompany daar opnieuw ontbraken, was geen verrassing.

Aandacht voor Rode Duivels neemt toe

In het eerste kwartier, dat toegankelijk was voor de pers, kregen we alleen een opwarming te zien waaruit we nog niet veel kunnen afleiden met het oog op de match tegen Panama. Roberto Martinez had zijn groep verdeeld in drie ploegen en de doelen stonden zo opgesteld dat we vermoeden dat de spelers vandaag enkele wedstrijdjes in tornooivorm zullen afwerken.

Nu de wedstrijd dichterbij komt en de Rode Duivels in hun eerste speelstad zijn gearriveerd, zijn er ook al wat meer buitenlandse journalisten die de training bijwonen. Het bataljon Engelse krantenjournalisten is uitgebreid van één naar drie en ook Russische, Franse en Duitse journalisten waren aanwezig. Het Nederlandse NOS stuurde eveneens een journalist naar Sochi.

Opvallend beeld aan het begin van de training: Roberto Martinez en Kevin De Bruyne zaten in de dug-out langs het trainingsveld te overleggen. Het benadrukt dat Roberto Martinez steeds meer belang hecht aan de mening van Kevin De Bruyne.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News