Matig Denemarken heeft aan één flits genoeg, Peru laat karrenvracht aan kansen liggen

Denemarken is zijn WK begonnen met een zuinige overwinning, maar verdiend was het niet. Peru was het gros van de match baas, maar vergat te scoren. Ook vanop de stip wilde het niet lukken voor de Zuid-Amerikanen. Denemarken had aan een korte goede periode na rust genoeg om met 1-0 te winnen. Poulsen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.