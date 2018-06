Onze videoref Serge Gumienny neemt elke actie van de WK-refs onder de loep. Streng maar rechtvaardig. “Portugal-Spanje was niet alleen het eerste spektakelstuk op dit wereldkampioenschap, het was ook de eerste wedstrijd waarin de VAR had moeten tussenkomen.”

“Alvorens Diego Costa de 1-1 in doel knalde, plantte hij duidelijk zijn elleboog in de keel van Pepe. Dit was een ‘clear error’. Het doelpunt moest altijd afgekeurd worden. Het leek er wel op dat scheidsrechter ...