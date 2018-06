Taxi rijdt in op mensen in Moskou: 8 gewonden, onder wie WK-fans

Een taxi heeft zaterdag in het centrum van Moskou op twee stappen van het Rode Plein acht voorbijgangers verwond. Daarbij waren enkele Mexicaanse voetbalfans, aldus getuigen.

De chauffeur zou volgens de Russische autoriteiten de controle over zijn voertuig zijn kwijtgeraakt. Het voertuig was het voetpad opgereden en had zo de voorbijgangers geraakt. De chauffeur werd opgepakt. De gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar er zouden geen doden zijn gevallen, aldus het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Dit is een gewoon auto-ongeluk, dat geen ernstige verwondingen heeft veroorzaakt”, aldus een bron van de medische diensten aan Interfax. “Er zijn geen doden”, bevestigde het Traffic Monitoring Center in Moskou op Twitter.

Getuigen meldden dat er enkele voetbalfans getooid in de Mexicaanse kleuren geraakt werden door de wagen. Morgen spelen Duitsland en Mexico hun eerste partij op het WK, in Moskou.

Автомобиль такси уже эвакуируют. Скоро движение по Ильинке будет открыто. pic.twitter.com/3bYeQDKJKr — ЦОДД (@gucodd) 16 juni 2018

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 juni 2018

Foto: REUTERS

