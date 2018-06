Lommel -

Lommel is dit weekend in de ban van de elfde editie van Beeldig Lommel. Levende standbeelden uit meer dan tien landen bevolken de centrumstraten. Bij gunstig weer verwacht de organisatie op het hele weekend maar liefst 60.000 bezoekers. Zondag is het evenement ook nog gratis te bezoeken tussen 14 en 18 uur.