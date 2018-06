Adnan Januzaj en Dries Mertens tonen zich ambitieus op persconferentie Rode Duivels

Adnan Januzaj (23) staat op enkele dagen van zijn tweede wereldkampioenschap in zijn prille carrière. Hij ging als wit konijn van Marc Wilmots mee naar Brazilië en na een lange afwezigheid in de selectie is hij er nu weer bij. “Dit keer willen we het tornooi winnen.”

Adnan Januzaj is een kerel die zijn ambitie niet onder stoelen of banken steekt. De halve finale volstaat niet voor hem. “Bij de laatste vier eindigen is niet slecht, maar wij zijn hier om te winnen. We hebben daarvoor de kwaliteit. We voelen ons sterker dan in 2014. Dat hebben we ook getoond in de oefenwedstrijden. We zijn hier om te winnen.”

En daarin kan Januzaj een grote rol spelen. Hij lijkt samen met Michy Batshuayi de supersub van Roberto Martinez te worden. “Of ik een joker ben zoals Dries Mertens in het verleden? Ik wil de ploeg zo goed mogelijk helpen. Zelfs de grote ploegen hebben moeilijkheden om wedstrijden te winnen in dit WK. Vaak wordt het verschil gemaakt in de laatste twintig minuten. Ik hoop dat ik bij mijn invalbeurten de ploeg kan helpen.”

Eerder deze week was er even wat gedoe rond een zeer scherpe tackle van Kevin De Bruyne op Adnan Januzaj. “Het was niet erg. Dat hoort bij de intensiteit van een training. Dat is nu zo. We zijn competitief, ook op training. En ik ben iemand die veel dribbelt. De intensiteit op training is hoog. Ik vind het niet erg als er zoiets gebeurt.”

“Engeland? Ik voel me een echte Belg”

Adnan Januzaj werd in het begin van zijn carrière ook het hof gemaakt door de Engelse voetbalbond, in de hoop dat hij voor hun nationale ploeg zou kiezen. Nu is Engeland een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van het wereldkampioenschap. “ Dat is het verleden. Ik ben geboren in België en voel me Belg. Ik ben blij om hier te zijn, met al die professionele mensen in de staf.”

Dries Mertens: “Nu twee goals in eerste WK-match”

Dries Mertens (31) start voor het eerst als titularis aan een groot tornooi. De spits van Napoli was op het EK in Frankrijk nog de supersub. Hij fungeerde toen in alle wedstrijden als invaller. Nu is hij wel zeker van zijn plaatsje in de ploeg. “Maar bij het WK in Brazilië dacht ik ook aan het tornooi te beginnen als basisspeler”, zegt Mertens. “Maar uiteindelijk draaide die wedstrijd wel uit tot één van de mooiste momenten uit mijn carrière. Ik verwachtte om in de basis te staan, maar zat op de bank, viel in en scoorde. Hopelijk kan het maandag ook zo mooi worden. Dat het niet meer mooier kan? Met twee goals, hé.”

Foto: REUTERS

Mertens is erg ambitieus. “Het is misschien stom om te zeggen, maar bij ons eerste WK voor de openingsmatch tegen Algerije zag je nerveuze jongens. Maar nu zie ik een rustige groep, minder zenuwen, meer zekerheid. Ik voel een soort van rust in de groep. Ik voel die bij mezelf ook.”

Zoals elke dag worden de spelers ook gevraagd naar hoe het gaat met de geblesseerden Kompany en Vermaelen. Die jongens trainen binnen, dus ik weet niet hoe het met hen gaat. Maar ik hoop dat ze snel fit geraken, want het zijn belangrijke spelers voor ons”, zegt Mertens; “Kompany is een echte leider, praat veel met de groep en trekt de ploeg omhoog. Maar als je ziet hoe Boyata speelde in de laatste wedstrijd, dat bewijst dat we een sterke kern hebben.”