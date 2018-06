Elise Mertens verovert dubbeltitel in Rosmalen ten koste van Kirsten Flipkens

Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs hebben zaterdag het dubbelspel gewonnen op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar).

De topreekshoofden stonden niet lang op het court in de finale. Bij 3-3 in de eerste set wierp het als tweede geplaatste Belgisch-Nederlandse duo Kirsten Flipkens/Kiki Bertens de handdoek in de ring. Flipkens werd gesignaleerd met ijs op het linkerbeen. In het enkelspel staat Flipkens (WTA 60) zondag eveneens in de finale. Daarin neemt ze het op tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 55).

Voor de 22-jarige Mertens is het de zesde dubbeltitel op het WTA-circuit. Met Schuurs won ze eerder dit jaar het dubbeltoernooi in Hobart, met Flipkens vormde ze het beste duo in Lugano. In 2017 won ze met Schuurs de dubbeltitel in Guangzhou. In 2016 zegevierde Mertens met An-Sophie Mestach in Auckland en met de Luxemburgse Mandy Minella in Limoges.