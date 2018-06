OPROEP. Doet u iets speciaals voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels?

Maandag is het zover: de Rode Duivels spelen hun allereerste match op het WK tegen Panama. Niet meteen een topaffiche, maar dat zal de echte fans van onze nationale ploeg niet afschrikken. Doet u iets speciaals op de eerste speeldag van de Duivels?

Heeft u uw huis van kop tot teen versierd? Loopt u maandag de hele dag in voetbaluitrusting en met Fellaini-pruik rond? Heeft u een WK-stadion gebouwd voor uw huisdier? Heeft u een eigen WK-lied gecomponeerd of leert u een dansje vanbuiten voor de wedstrijd? Of doet u misschien nog iets veel gekker om het WK van de Rode Duivels in te zetten? Laat het ons dan weten via hier@reageren.be. Mail ons uw naam, telefoonnummer en wat u van plan bent, en dan neemt onze journalist contact met u op.